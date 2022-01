Ministrul Energiei: Nu putem sa aplicam retroactiv schema de sprijin la energie / Cresc amenzile pentru furnizorii care nu aplica reducerile

Noile masuri de sprijin pentru facturi nu pot fi aplicate retroactiv, nici macar pentru luna ianuarie, a declarat marti ministrul Energiei Virgil Popescu, care a anuntat ca Guvernul a adoptat noua schema de ajutor. Regulile prevad si amenzi mai mari, de pana la 200.000 de lei, pentru furnizorii care nu aplica reducerile in facturi, relateaza g4media.ro"Astazi am aprobat ordonanta de urgenta prin care, incepand cu data de 1 februarie, se fac modificari in ajutorul oamenilor. Pentru toti ... citeste toata stirea