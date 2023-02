Ministrul Energiei spune ca nu vor exista e sincope in aprovizionarea cu motorina, dupa intrarea in vigoare a noilor sanctiuni occidentale impotriva Rusiei

Marii importatori de produse petroliere de pe piata spun ca si-au diversificat sursele de aprovizionare, astfel incat sa nu existe sincope in aprovizionarea cu motorina, transmite ministrul Energiei, Virgil Popescu. Mesajul vine in prima zi din etapa a doua a pachetului de sanctiuni impotriva Rusiei care se refera la interdictia importului de produse petroliere, adica, in principal, motorina. Pana acum, embargoul viza titeiul."Da, Romania este o tara care importa motorina. Nu, nu exista ... citeste toata stirea