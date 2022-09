Ministrul Mediului: "Putem economisi 15% daca folosim rational frigiderul si masina de spalat"

Tanczos Barna, ministrul Mediului, este de parere ca se poate face o economie de 10-15% la energie "daca folosim rational frigiderul si celelalte electrocasnice"."Vine o perioada in care putem sa reducem foarte mult consumul de energie electrica, pentru ca de luni de exemplu, am stabilit ca domnul secretar general al ministerului sa renuntam la folosirea aerului conditionat, iar dupa ora 17:00 sa fie numai lumina de veghe in institutie", a declarat ministrul Mediului.El va scurta programul de ... citeste toata stirea