Ministrul Muncii despre saptamana de lucru de 4 zile: "Avem nevoie de o analiza mai ampla, nu doar de un proiect de lege depus in Parlament"

Exista posibilitati pentru modificarea programului de lucru la 4 zile pe saptamana, dar nu in format obligatoriu si doar dupa o analiza mai ampla, a spus ministrul Muncii, Marius Budai, citat de News.ro."Orice este posibil, dar eu cred ca avem nevoie de o analiza mai ampla, si nu de doar un proiect de lege depus in Parlament. Exista posibilitati, dar eu cred ca e nevoie de o analiza mai ampla, inclusiv cu specialisti din domeniul sanatatii si securitatii in munca, inclusiv cu mediul privat, ... citeste toata stirea