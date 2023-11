Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a declarat vineri la Digi24.ro ca varsta de pensionare a romanilor nu va creste peste 65 de ani decat daca va creste si speranta de viata."Garantia noastra pentru romani este ca am venit cu un parametru, un element de referinta care sa le protejeze interesul, adica, varsta de pensionare nu creste decat daca creste si speranta de viata. Deci, doar in cazul in care creste speranta de viata, va creste si varsta de pensionare. Ceea ce este o garantie a ... citeste toata stirea