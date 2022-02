Ministrul Popescu ne indeamna sa fim cumpatati in consumul energiei: "Cred ca ar trebui sa ne obisnuim si noi sa nu mai fim asa pro-consum, sa incercam sa fim mai moderati"

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca ar trebui sa fim mai cumpatati si sa incercam sa fim mai moderati in ceea ce priveste consumul de energie."Nu vrem sa existe profitori de pe urma crizei energetice si anumiti intermediari sa castige. Am aprobat in Guvern un proiect de ordonanta si de la 1 februarie venim in sprijinul romanilor cu mai mult, practic ridicam plafonul de consum la energie electrica de la 300 la 500 kW si la gaze naturale de la 200 la 300 mc. Cred ca ar trebui sa ne ... citeste toata stirea