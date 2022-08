Ministrul Turismului: Avem o crestere totala a numarului de turisti de 37%, de la 3,2 milioane la 4,4 milioane / Anul acesta, avem deja 600.000 de turisti straini, o crestere de 200%

Ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Daniel Cadariu, a anuntat astazi, intr-o conferinta de presa, ca in anul 2022, fata de anul 2021, se inregistreaza o crestere totala a numarului de turisti de 37%, de la 3,2 milioane la 4,4 milioane, el aratand ca in primele sase luni ale anului sunt deja 600.000 de turisti straini, o crestere de 200% fata de aceeasi perioada a anului trecut, informeaza News.ro, citata de g4media.ro."Avem la dispozitie, in acest moment, o raportare din partea INS, ... citeste toata stirea