Minivacanta de Paste: Salariatii au doua zile libere pentru prelungirea week-endului pascal. Cat costa ofertele turistice?

In aceasta luna, salariatii din Romania vor avea o minivacanta de Paste, cu zile libere in ziua de vineri (vinerea mare) si in cea de luni - a doua zi de Paste.Pentru Pastele Ortodox, s-au stabilit ca zile libere 22 aprilie aEuro" Vinerea Mare si 24 - 25 aprilie.Pastele Catolic, Vinerea Mare se sarbatoreste in 15 aprilie, iar prima si a doua zi de Paste sunt 17 si 18 aprilie.O optiune pentru a sarbatori Invierea este Esara Sfanta, arata Infoturism.ro. O excursie de sase zile la Ierusalim, ... citeste toata stirea