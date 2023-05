La cateva zile distanta de vestea care a zguduit efervescenta piata IT de la Cluj - ca o companie, Telenav, isi inchide sediul din oras si muta activitatile - vin si noutati legate de extinderi: Arnia Software, companie romaneasca de dezvoltare software, care are un centru de cercetare si dezvoltare in municipiu, mai angajeaza 100 de oameni, iar RebelDot, companie de dezvoltare de software din Cluj, anunta ca preia pachetul majoritar de actiuni la steepsoft AI, companie romaneasca specializata ... citeste toata stirea