Model de "casuta nZEB", standard obligatoriu si in Romania, adus la Cluj. Moia, ROENEF: O astfel de constructie inseamna sa ajungi cu necesarul de consum de energie cat mai mic, aproape de zero/ Sa elimini pierderile de energie prin ferestre, pereti, plaf

O "casa demonstrativa", care s-a plimbat prin mai multe orase din tara, a ajuns si la Cluj, la inceput de octombrie - la o atingere de ecran a tabletei, rulourile cu celule fotovoltaice, automatizate, se ridica si coboara in casuta mica cat un chiosc, este si pompa de caldura, sunt si panouri fotovoltaice -Specificul ei: e o casa gandita in registru "nZEB" (nearly zero energy building), un standard care presupune cladiri cu consum de energie aproape zero. Este vorba despre un proiect al ... citește toată știrea