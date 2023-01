Modelul Bihor. Ilie Bolojan, presedintele Consiliului Judetean: "Functionam de 2 ani cu jumatate din angajati, nu mai platim chirii, ne-am scapat de 15 masini". Cum se impart banii intre investitii si fonduri de functionare in Bihor si Cluj

Incepand din acest an, banii alocati pentru investitii in judetul Bihor, peste 180 milioane de euro, vor depasi fondurile alocate pentru functionare, anunta presedintele Consiliului Judetean, Ilie Bolojan. Sectiunea de dezvoltare e mult peste procentul cheltuielor de functionare ajungand la 72,1%. Cum stau alte judete mari din tara la acest capitol? Sunt mult in urma exemplului Bihor, conform Economedia. Clujul e aproape de 50-50.In sedinta Consiliului Judetean Bihor din aceasta saptamana, ... citeste toata stirea