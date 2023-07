Contestarea amenzilor se va putea face si la judecatoria de domiciliu, nu doar in localitatea in care conducatorul auto a fost sanctionat. Klaus Iohannis a promulgat legea!Chiar daca, de mai mult de un an, plangerile contraventionale pot fi introduse si la judecatoria de domiciliu, in cazul contraventiilor rutiere acest lucru nu era posibil, plangerea impotriva procesului-verbal de constatare a unei abateri de la Codul rutier putand fi depusa doar la judecatoria din locul in care a fost ... citeste toata stirea