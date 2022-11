Modificari la ordonanta din energie care stabileste preturile plafonate. Cat vor plati consumatorii?

Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, in calitate de camera decizionala, noile modificari la ordonanta din energie care stabileste preturile plafonate pe care le vor plati populatia si firmele de la 1 ianuarie 2023. Pentru ca noile preturi sa intre in vigoare ele mai trebuie doar promulgate de catre presedinte, transmite Economedia.Astfel, de anul viitor, noile preturi plafonate vor fi urmatoarele:a) maximum 0,68 lei/KWh, pentru consumul realizat in perioada 1 septembrie 2022-31 decembrie ... citeste toata stirea