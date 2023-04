Motorina s-a ieftinit joi, pentru a doua zi consecutiva, si a scazut sub pretul de 7 lei pe litru la Cluj, in premiera de la declansarea razboiului din Ucraina.Care sunt statiile unde a ajuns sa coste motorina sub 7 lei litrul?Joi dimineata, cea mai ieftina motorina standard, care costa 6,96 lei litrul, a fost inregistrata la statia Petrom, din P-ta Stefan cel Mare (str. Parang), dar si la restul statiilor Petrom din Cluj-Napoca.Sursa:plinul.roRestul statiilor de alimentare mentin ... citeste toata stirea