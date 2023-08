Benzina scade usor, in timp ce pretul la motorina stagneaza. Pretul carburantilor in Romania, astazi, 23 august 2023.In ce priveste benzina standard, cea mai ieftina costa miercuri 7,15 lei si se gaseste la o statie Petrom din Bucuresti. Benzina este in scadere fata de ultima valoarea inregistrata, luni, cand era 7,16 lei.La restul statiilor, benzina standard se gaseste la preturi intre 7,16 lei si 7,35 lei.Pentru benzina premium, preturile variaza de la 7,61 lei la 8,00 lei.Cea mai ... citeste toata stirea