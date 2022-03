Multinationalele se retrag din Rusia. Ce firme au anuntat ca isi intrerup activitatile, dupa invazia Ucrainei

O serie de companii multinationale, printre care Apple, Jaguar Land Rover, H&M si Burberry, au anuntat ca isi intrerup activitatile, transmite Economedia, ccitand o analiza a BBCPrintre primele companii care s-au retras sunt cele din Petrol si gaze.Cand a izbucnit conflictul din Ucraina, firma de energie BP a fost sub presiune imediata. Compania detine o participatie importanta in gigantul energetic rus Rosneft, dar in cateva zile a anuntat ca operatiunea va fi retrasa.Aceasta a fost ... citeste toata stirea