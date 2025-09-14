Editeaza

Muncitorii unui mare combinat din Transilvania, care se va inchide definitiv, vor ramane fara loc de munca. Ce se va intampla cu ei

Sursa: Stiri de Cluj
Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 07:48
15 citiri
O parte dintre salariatii de la combinatul siderurgic ArcelorMittal Hunedoara vor ramane fara loc de munca, dar vor beneficia de plati compensatorii ce vor fi acordate in functie de vechimea in companie.
De asemenea, banii vor fi achitati intr-o singura transa, a precizat vineri presedintele Sindicatului Siderurgistul, Mircea Bordean.

"Activitatea de productie se opreste iar o parte dintre angajati vor beneficia de plati compensatorii al caror numar este stabilit in functie de vechime. O alta ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Cluj-Napoca
Un clujean se simte ,,ca la stana" intr-un bloc din Marasti. Doi caini latra incontinuu cand vecina ii lasa singuri in apartament
CSU Cluj a anuntat deschiderea unei cantine dedicate exclusiv sportivilor: ,,Pentru a se concentra pe ceea ce stiu sa faca cel mai bine" - FOTO
U-BT Cluj s-a implicat in lupta impotriva cancerului la san! Cati bani au reusit sa stranga baschetbalistii clujeni
Fanii "U Cluj" se afla in topul mediei de spectatori la finalul turului. Cati oameni au venit sa isi sustina favoritii pe Cluj Arena
Competitia care a pus Clujul in miscare! Mii de clujeni au facut peste 1 miliard de pasi pentru o cauza nobila
Un sofer s-a asigurat timp de zeci de secunde, dar a facut accident imediat ce a intrat pe drum: "Te streseaza cei din spate, te claxoneaza" - VIDEO
Cele mai citite stiri
VIDEO. Accident grav in Cluj, pe strada Oasului. Un sofer a intrat cu TIR-ul intr-un bloc, dupa ce a pierdut controlul volanului: "Asa ceva n-am mai vazut"
Un accident rutier grav a avut loc in aceasta dimineata, in jurul orei 6:30, pe strada Oasului din ...
Ati vazut-o? Disparitie misterioasa in Floresti! Femeie de 47 de ani plecata de acasa, cautata de politisti
La data de 9 septembrie a.c, in jurul orei 23.30, Sectia 6 Politie Rurala Floresti a fost sesizata ...
Barbat beat si fara drept de conducere acroseaza o pensionara in Cluj-Napoca, apoi dispare de la locul faptei. Politia il gaseste cu alcoolemie de 1,48!
Un accident rutier petrecut marti dimineata pe strada Corneliu Coposu din Cluj-Napoca a atras ...
ActualitateBusinessSportLife Show