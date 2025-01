N-ai cum sa nu razi: Romsilva clarifica bonusul de pensionare al "bugetarului de lux" - 100.000 de euro brut, netul "doar" 290.000 lei!

N-ai cum sa nu razi: Romsilva precizeaza ca prima de pensionare de 100.000 de euro e valoarea bruta, Net-ul a fost 290.000 lei. Alti 1200 de angajati care s-au pensionat in ultimii doi ani au primit, in medie, 90.000 lei net (aprox 18.000 de euro) In urma informatiilor aparute in spatiul public privind bonusurile acordate angajatilor Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva la pensionare, institutia face cateva precizari importante.Un bugetar din Romania a primit prima de pensionare 100 000 de ... citește toată știrea