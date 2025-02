Ne asteapta vremuri grele: Economia Romaniei e pe butuci! A crescut cu doar 0,9% fata de 2023/ Guvernul si Comisia Europeana, luati prin surprindere

Economia Romaniei este pe butuci! Produsul Intern Brut a crescut in 2024 cu numai 0,9% fata de 2023, arata estimarile semnal publicate vineri, 14 februarie 2025, de Institutul National de Statistica. Procentul este cu mult sub estimarile recente facute de Comisia Europeana si FMI.Datele sunt apropiate de estimarile din decembrie ale Comisiei Nationale de Prognoza: Romania urma sa aiba o crestere economica de numai 1% in 2024, conform celor mai recente date ale CNSP, pe care se construieste ... citește toată știrea