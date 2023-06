Piata IT din Cluj-napoca este cea mai mare din Romania, dupa Bucuresti, iar salariile mari si numarul crescut de angajati incepe sa dauneze acestui ecosistem.Se pare ca inca o firma ar urma sa renunte la angajati in aceasta perioada, conform unor informatii din piata IT. Ar fi vorba de compania Yopeso, care are in jur de 100 de angajati la filiala din Romania. Contactati de Economedia, reprezentantii companiei nu au negat informatiile, dar au transmis ca nu vor sa comenteze.Exista informatii ... citeste toata stirea