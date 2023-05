In timp ce unii se lupta cu "gaura" din buget, se mareste lista angajatilor romani care vor beneficia de cunoscuta facilitate fiscala cu privire la impozitul pe salariu, care se aplica in cazul celor din IT.In prezent, angajatii din IT, potrivit legislatiei in vigoare, sunt scutiti de la plata impozitului pe salariu. Prin aceasta facilitate fiscala, statul si-a propus sa incurajeze sectorul tehnologic si sa stimuleze angajarile in domeniu. Acum, aceasta facilitate va fi extinsa, de la 1 iunie, ... citeste toata stirea