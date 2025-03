Noi parcuri fotovoltaice in Cluj. Record de contracte semnate pentru parcuri fotovoltaice in peste 100 de comunitati

Investitii majore in energie regenerabila: 105 noi contracte semnate, inclusiv in ClujMinisterul Energiei a semnat 105 noi contracte pentru dezvoltarea de parcuri fotovoltaice destinate autoconsumului institutiilor publice, o investitie de 167,5 milioane de lei. Printre judetele care beneficiaza de aceste proiecte se numara si Clujul, un important centru al inovatiei in energie regenerabila.Fonduri europene pentru independenta energeticaSebastian Burduja, ministrul Energiei, a anuntat semnarea ... citește toată știrea