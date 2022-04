Noi preturi pentru curent si gaz in perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023

Romanii vor plati preturi diferentiate, in functie de consum, la energia electrica, iar pentru gaz tariful va fi fix.Preturi energie electrica in 2022Pretul final al energiei electrice pe care il vor achita clientii casnic pentru consumul realizat in perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023 va fi:- maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, in cazul in care consumul mediu lunar realizat la locul dumneavoastra de consum in anul 2021 este mai mic sau egal cu 100 KWh. Acest pret se aplica si in cazul ... citeste toata stirea