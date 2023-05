Soferii vor plati taxe mai mari, in functie de categoria masinii si clasa de poluare a acesteia, incepand din anul 2026. Este vorba despre un nou proiect de lege, aflat in dezbatere la Ministerul Transporturilor (MT), si care propune un nou sistem de calcul si de stabilire a tarifelor rutiere.Noua lege propune reglementarea taxarii folosirii drumurilor publice si se afla in dezbatere pana pe 23 mai.Proiectul de la Ministerul Transporturilor face distinctie intre "masini mici" si "camioane", ... citeste toata stirea