Din 10 iunie 2023, se vor aplica noi reguli pentru chiriasii romani, dar si pentru proprietarii de apartamente care iau in gazda alte persoane. Mai exact, gazdele celor ce nu au inscrisa in buletin adresa la care locuiesc efectiv vor trebui sa-i insoteasca la autoritati, pentru a-i lua in spatiu.In plus, perioada in care romanii proprietari de apartamente pot face acest lucru s-a micsorat de la 30 de zile la 15 zile.Legea spune acum ca gazda unei persoane care nu a facut demersurile pentru ... citeste toata stirea