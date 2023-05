Compania finlandeza Nokian Tyres a inaugurat oficial azi lucrarile de constructie a fabricii de productie de anvelope din Oradea, in prezenta premierului Nicolae Ciuca. Compania a transmis ca fabrica va avea o capacitate de productie de 6 milioane de anvelope, primele anvelope vor fi produse la finalul anului 2024, cu productia in masa incepand in 2025, iar pe viitor 90% din anvelope vor merge la export.Nokian a anuntat anul trecut, in noiembrie, ca intra in Romania si va investi 650 de ... citeste toata stirea