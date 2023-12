Numarul posturilor ocupate din sectorul public a crescut din nou si a ajuns, in octombrie, la 1.289.405, cu 5.206 peste iunie anul acesta si in urcare cu 10.717 comparativ cu decembrie anul trecut, arata datele analizate de Profit.ro.Cea mai mare parte a cresterii vine din angajarile in invatamant. Intre iunie si octombrie, numarul posturilor ocupate in subordinea Ministerului Educatiei a urcat cu 4.309.Cu angajarile din ultimele luni, mare parte in Educatie, Guvernul Ciolacu (instalat in ... citeste toata stirea