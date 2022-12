Noua lege a Registrului Comertului: Firmele din Romania se vor putea inmatricula si prin proceduri exclusiv online

Inmatricularea societatiilor va fi posibila si prin proceduri exclusiv electronice. Pana acum doar documentatia de infiintare se putea depune online, certificatul de inregistrare insa se emitea numai in format tiparit. Noua lege intrata in vigoare la 24 noiembrie, permite emiterea certificatului de inregistrare direct in format electronic, astfel ca aceasta se va putea derula si online.Camera de Comert si Industrie (CCI) spune ca noua lege aduce modificari esentiale infrastructurii Registrului ... citeste toata stirea