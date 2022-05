Noua scumpire a carburantilor. Care este pretul benzinei si al motorinei in Cluj-Napoca astazi

Dupa doar cateva zile in care preturile au stat pe loc, carburantii s-au scumpit din nou astazi, de data aceasta doar benzina. Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 7.80 lei/l si 8.88 lei/l.La unele statii, fata de ziua precedenta, avem o majorare de patru bani pe litru la benzina, in timp ce pretul motorinei a ramas nemodificat. Preturile carburantilor au crescut semnificativ in ultima perioada, iar scumpirile au avut la la cateva zile distanta ba ... citeste toata stirea