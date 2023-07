Simona Bucura Oprescu, noul ministru al Muncii, sustine ca anumite sporuri si bonusuri ale bugetarilor ar putea fi taiate, iar angajatii de la stat ar putea castiga in functie de performanta.Mai exact, veniturile angajatilor de la stat vor fi compuse dintr-o componenta fixa si una variabila, potrivit proiectului aflat in lucru la Ministerul Muncii. Mai mult decat atat, unele sporuri vor disparea, in timp se plata se va face in functie de performanta."Ne gandim sa conditionam venitul de ... citeste toata stirea