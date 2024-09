Nu producem suficient si devenim tot mai dependenti de ce luam de la altii! Alimentul adus din Spania care ne-a costat pana acum 500 de mil. de euro

Romania devine tot mai dependenta de importuri, productia interna fiind insuficienta. Potrivit celor mai recente statistici, in primele sapte luni ale acestui an, tara noastra a cheltuit peste 72 de miliarde de euro pe importuri, alimentele reprezentand 10% din acest total.Printre cele mai importate produse se numara carnea de porc din Spania, in valoare de 500 de milioane de euro, urmata de legume, fructe, branzeturi si lactate.Anul trecut, Romania a importat alimente in ... citește toată știrea