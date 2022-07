Nu se mai gasesc candidati pentru meseria care ofera printre cele mai mari salarii din Romania. Universitatile nu mai fac fata cererii

Se cauta ingineri in toate domeniile, insa nu se mai gasesc candidati pentru meseria care ofera printre cele mai mari salarii din Romania. Universitatile spun ca nu mai fac fata cererii de pe piata muncii. Facultatile nu pot acoperi in urmatorii zece ani nici jumatate din necesarul companiilor. Chiar daca salariile sunt printre cele mai mari din Romania, multi prefera in continuare sa plece in strainatate.Romania are nevoie de cel putin 600 de mii de ingineri in urmatorii zece ani. Toate ... citeste toata stirea