Nu vor mai fi compensate facturile la gaze. Cat vor ajunge sa plateasca romanii din luna aprilie

In ciuda promisiunilor, din aprilie 2022 vom plati facturi la gaze chiar si de cinci ori mai mari. Ajutorul de stat dispare pana in noiembrie anul acesta, potrivit unor surse guvernamentale. La curent, in schimb, povara va fi ceva mai usoara. De luna viitoare, va intra in vigoare o noua schema de plafonare, valabila un an.Din aprilie si pana in noiembrie, nu se vor aplica niciun fel de masuri pentru facturile la gaze. Plafoanele vor fi eliminate, acestea fiind valabile doar pentru sezonul rece. ... citeste toata stirea