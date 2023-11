Numai 10% din carnea de porc vanduta in magazinele din Romania este de provenienta locala, arata un studiu independent realizat de un colectiv de cercetatori din cadrul ASE, la solicitarea unui mare retailer.In anul 2016 in Romania s-au abatorizat 4,6 milioane de porci, iar in 2022 doar 3 milioane. Acesta fiind doar unul din efectele epidemiei de pesta porcina africana. S-au pierdut 1,6 milioane de porci in scopul stoparii pestei porcine, dintre care 100.000 de scroafe din efectivul de matca, ... citeste toata stirea