Numarul angajatilor creste cu mii intr-un an, in Cluj, peste 208.000, vasta majoritate lucreaza in servicii

Numarul angajatilor creste cu mii intr-un an, in Cluj, arata datele statistice.Mai exact, efectivul salariatilor din judetul Cluj a crescut cu aproape sapte mii intr-un an, cu 6.866 in decembrie 2024 fata de aceeasi luna a anului anterior, arata datele publicate ieri de Directia Judeteana de Statistica. Astfel, efectivul a fost la sfarsitul anului 2024 de 287.009 persoane, in scadere cu 884 persoane comparativ cu luna noiembrie 2024 si cu 6866 persoane mai multe fata de luna decembrie 2023. ... citește toată știrea