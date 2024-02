Numarul angajatilor din Cluj a crescut cu aproape cinci mii intr-un an, cu 21.000 in 5 ani

Numarul angajatilor din Cluj a crescut cu aproape cinci mii intr-un an, conform unei evidente a Directiei Judetene de Statistica publicata in urma cu putine momente.Astfel, efectivul salariatilor din judetul Cluj, la sfarsitul lunii decembrie 2023, a fost de 280.143 persoane, in scadere cu 905 persoane comparativ cu luna noiembrie 2023 si cu 4.930 mai multe fata de luna decembrie 2022. Numarul a crescut cu peste 21.000 in cinci ani, conform evidentelor statistice.Efectivul salariatilor la ... citește toată știrea