Numarul angajatilor din Cluj a crescut cu aproape noua sute intr-o singura luna, la un nou record, numarul depaseste pentru prima data pragul de 270.000, creste in 6 ani cat un oras ca Dejul

Numarul angajatilor din Cluj a crescut cu aproape noua sute intr-o singura luna, la un nou record, numarul depaseste pentru prima data pragul de 270.000.Mai exact efectivul salariatilor din Cluj in martie, data pentru care sunt disponibile cele mai recente date, a fost de 270.337, cu 891 mai multi decat luna precedenta si cu peste sapte mii mai multi decat aceeasi luna a anului precedent. Datele vin de la Directia Judeteana de Statistica, remise presei in urma cu putine momente. In sase ani ... citeste toata stirea