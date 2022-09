Numarul angajatilor din Cluj a depasit pentru prima data pragul de 275.000, cel mai mare cel putin din ultimele decenii, dupa cum arata datele Directiei Judetene de Statistica.Astfel, efectivul salariatilor din judetul Cluj, la sfarsitul lunii iulie, era de 275.107, in crestere cu 434 comparativ cu sfarsitul lunii precedente si cu aproape zece mii - 9.580 - mai multe decat in aceeasi luna a anului trecut. Spre comparatie, in iulie 2014 numarul de angajati din Cluj era de 207.600.Castigul ... citeste toata stirea