Numarul angajatilor din Cluj ajunge la aproape 285.500 in martie, un record, creste cu 80.000 in 10 ani, cei mai multi din Romania dupa Bucuresti

Numarul angajatilor din Cluj ajunge la aproape 285.500 in martie, un record, conform datelor Directiei Judetene de Statistica publicate ieri.Mai exact, efectivul salariatilor din judetul Cluj, la sfarsitul lunii martie 2024, a fost de 285.458 persoane, in crestere cu 1.634 comparativ cu luna februarie 2024 si cu 5.633 persoane mai multe fata de luna martie a anului trecut. Este prima data cel putin in ultimele decenii cand numarul salariatilor depaseste pragul de 285.000. Pragul de 280.000 a ... citește toată știrea