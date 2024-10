Numarul angajatilor din Cluj creste cu aproape 6.500 intr-un an si cu 80.000 in 10 ani

Numarul angajatilor din Cluj creste cu aproape 6.500 intr-un an, dar scade cu cateva sute in august fata de iulie, arata datele Directiei Judetene de Statistica publicate in urma cu putine momente.Mai exact, efectivul salariatilor din judetul Cluj, la sfarsitul lunii august, era de 287.140 persoane, in scadere cu 407 persoane comparativ cu luna iulie 2024 si cu 6.478 persoane mai multe fata de luna august 2023.Spre comparatie, in urma cu zece ani, in august 2014, numarul salariatilor din ... citește toată știrea