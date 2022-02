Numarul angajatilor din Cluj creste cu mii intr-un an, cu 37.000 in 5 ani, cat un oras ca Dejul

Numarul angajatilor din Cluj creste cu mii intr-un an, la aproape un nou record de angajati.La sfarsitul anului trecut in Cluj figurau peste 267.300 de salariati, mai putin cu cinci sute decat in luna precedenta, dar cu nu mai putin de 7.700 mai multi decat in luna corespunzatoare a anului precedent, 2020. De altfel, cu exceptia lunilor octombrie si noiembrie, in decembrie anul trecut au fost inregistrati cei mai multi angajati, in Cluj, cel putin din ultimii zece ani.Mai exact efectivul ... citeste toata stirea