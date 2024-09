Numarul angajatilor din Cluj creste cu peste 6.500 intr-un an, e cel mai mare din tara dupa Bucuresti, inaintea Ilfovului.Datele statistice publicate azi arata ca efectivul salariatilor din judetul Cluj, la sfarsitul lunii iulie, a fost de 287.547 persoane, in crestere cu 375 comparativ cu luna iunie si cu 6.538 persoane mai multe fata de luna iulie a anului trecu.tIn Romania, la aceeasi data, erau inregistrati 5,74 milioane de salariati. Cum e de asteptat, Capitala Bucuresti are cel mai ... citește toată știrea