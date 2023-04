Numarul angajatilor din Cluj creste cu peste patru mii intr-un an, cu 15.000 in doi ani, la peste 277.000, arata datele Directiei Judetene de Statistica.Astfel, efectivul salariatilor din judetul Cluj, la sfarsitul lunii februarie 2023, luna pentru care datele au fost publicate ieri, a fost de 277.408 persoane, in crestere cu 788 persoane comparativ cu luna ianuarie 2023 si cu ... citeste toata stirea