Numarul angajatilor din Cluj depaseste pentru prima data pragul de 276.000, numarul a crescut cu peste opt mii intr-un an si cu 70.000 in 8 ani.Datele vin de la Directia Judeteana de Statistica, ce arata ca efectivul salariatilor din Cluj, la sfarsitul lunii noiembrie anul trecut, a fost de 276.108 persoane, in crestere cu 239 comparativ cu sfarsitul lunii octombrie 2022 si cu aproape 8.300 - mai exact 8.293 - persoane mai multe fata de luna corespunzatoare din anul 2021.Sa adaugam ca ... citeste toata stirea