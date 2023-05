Numarul angajatilor din Cluj depaseste pentru prima data pragul de 278.000 de persoane, creste cu 4.700 intr-un an, conform datelor statistice.Efectivul salariatilor din judetul Cluj, la sfarsitul lunii martie, a fost de 278.662 de persoane, in crestere cu 1.254 persoane comparativ cu luna februarie si cu 4.685 persoane mai multe fata de luna martie a anului trecut, arata datele Directiei Judetene de Statistica din Cluj publicate ieri.Spre comparatie, in aprilie 2014, in urma cu noua ani, ... citeste toata stirea