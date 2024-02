Numarul autorizatiilor de constructie din Cluj-Napoca a scazut drastic

Numarul autorizatiilor de constructie emise anul trecut in Cluj a scazut mult fata de valorile inregistrate in anii precedenti.Astfel, Directia Judeteana de Statistica Cluj arata ca, in 2023, numarul autorizatiilor de construire pentru cladiri rezidentiale eliberate in Cluj a fost de 1.582, reflectand o scadere notabila de 604 autorizatii in comparatie cu anul 2022. Acesta este primul an, dupa ... citește toată știrea