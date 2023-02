Numarul autorizatiilor de constructie eliberate anul trecut in Cluj scade fata de anul anterior

Numarul autorizatiilor de constructie eliberate anul trecut in Cluj este considerabil mai mic decat cel din anul anterior, arata datele Directiei Judetene de Statistica.Astfel, in 2022 numarul autorizatiilor de construire pentru cladiri rezidentiale eliberate in judet a fost de 2.186, cu 48 mai putine comparativ cu anul 2021, o scadere de 2,2%. Doar in decembrie in judet au fost eliberate 164 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, cu 71 mai putine comparativ cu luna ... citeste toata stirea