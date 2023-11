Numarul autorizatiilor de constructie eliberate in Cluj, judetul din tara cu cea mai scumpa piata imobiliara din Romania, Cluj-Napoca, scade cu sutele fata de aceeasi perioada a anului trecut, conform datelor statistice.Astfel, in primele noua luni din acest an numarul autorizatiilor de construire pentru cladiri rezidentiale eliberate in judetul Cluj a fost de 1.207, cu 554 mai mic comparativ cu aceeasi perioada din anul 2022, arata datele Directiei Judetene de Statistica. Este o scadere cu ... citeste toata stirea