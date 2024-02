Numarul autorizatiilor de constructie emise in Cluj anul trecut e cel mai mic din ultimii 9 ani

Numarul autorizatiilor de constructie emise in Cluj anul trecut e semnificativ mai mic decat cel inregistrat in anul precedent, cu sute mai putine.Mai exact, conform datelor Directiei Judetene de Statistica publicate in urma cu putine momente, in 2023 numarul autorizatiilor de construire pentru cladiri rezidentiale eliberate in Cluj a fost de 1.582, cu 604 mai mic comparativ cu anul 2022. Este primul an de dupa instituirea pandemiei de coronavirus in care numarul autorizatiilor de constructie ... citește toată știrea