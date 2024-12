Numarul autorizatiilor de constructie emise intr-o luna octombrie scade pentru prima data in zece ani sub pragul de 100 la Cluj

Se anunta vremuri grele pentru industria imobiliara din judetul cu cea mai scumpa piata de profil din tara, Cluj-Napoca, numarul autorizatiilor de constructie emise intr-o luna octombrie scade pentru prima data in zece ani sub pragul de o suta.In luna octombrie 2024 in judetul Cluj s-au eliberat 94 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, cu 36 autorizatii mai putine comparativ cu luna corespunzatoare a anului precedent si cu 85 autorizatii in minus fata de luna anterioara. Este ... citește toată știrea